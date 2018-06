Studie zeigt: Busterminal beim Verteilerkreis besser

In einem sind sich alle einig: Ein neuer Fernbus-Terminal in Wien muss her. Doch bei der Frage des Standortes spalten sich die Geister. Zur Auswahl stehen mehrere Varianten, darunter der Verteilerkreis in Favoriten und die Waldmanngründe beim Südtiroler Platz in Wieden. Eine von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) in Auftrag gegebenen Studie spricht sich nun für den Standort am Verteilerkreis aus.

In der Studie wurden die Schadstoff-Emissionen an beiden Standorten untersucht. Das Ergebnis: Sowohl bei den Stickoxiden als auch beim Feinstaub, schneidet der Verteilerkreis deutlich besser ab. Im Vergleich zum derzeitigen Standort in Erdberg würde die Schadstoff-Belastung auf den Waldmanngründen stark zunehmen. Ein weiteres Argument, das für den Verteilerkreis spricht: Die Busse wären gleich bei der Autobahn, bei den Waldmanngründen müssten sie erst durch das Stadtgebiet fahren.

Favoriten gegen Standort Verteilerkreis

Die neue Studie entspricht damit dem Wunsch-Standort von Vassilakou und der Wirtschaftskammer. Widerstand kommt allerdings aus Favoriten selbst: Sowohl die Bevölkerung als auch das Bezirksparlament (alle Fraktionen stimmten dagegen) sind aufgrund der hohen Verkehrsbelastung gegen den Standort am Verteilerkreis.

