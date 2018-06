Supersportwagen-Parade vor dem Wiener Imperial

Die Modball-Rally wurde seit Sonntag ausgetragen. Dabei handelt es sich um ein inoffizielles Autorennen, das von London über Frankreich, Monaco und Italien bis nach Wien führt. In Wien ist auch die "Ziellinie" zu finden, am Ring vor dem Hotel Imperial. An dem Event dürfen maximal 180 Fahrer teilnehmen.

Auf der Homepage des Modball-Rennens wird vermerkt, dass die Teilnehmer nicht rasen sollen. Das wird von den meisten Lenkern allerdings nicht beherzigt, immerhin geht es darum, wer zuerst in Wien eintrifft. Dementsprechend setzte es auch Anzeigen. In Saint-Omer in Nordfrankreich wurden sechs Autos, die mit mehr als 260 Stundenkilometer über die Autobahn rasten, gestoppt.

Unter den Rasern befand sich ein Lenker eines Ferrari, der mit 265 km/h geblitzt wurde sowie ein McLaren-Fahrer, der es auf 205 Kilometer pro Stunde schaffte. Die Männer müssen jeweils 750 Euro Strafe bezahlen und vor Gericht erscheinen. Auch vier weitere Fahrer sind gestraft worden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)