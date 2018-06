"Superheld" (8) träumt vom Syrien-Kriegsende

Ayham (8) träumt davon, ein Superheld zu sein, damit er die Kämpfe in Syrien beenden kann: "Und dann würde ich zurückgehen und alles küssen, wirklich alles, auch die Bananen und die Wassermelonen", erzählt der Schüler. Auch Shana (8) ist vor dem Krieg in Syrien geflohen. Sie glaubt trotz der Strapazen, die sie erlebt hat, noch an Märchen. Sie würde gerne eine Prinzessin sein und in einem Schloss leben.

Das sind nur zwei Träume von Flüchtlingskindern, die im Rahmen der Ausstellung "Dream Diaries" bis 6. Juli in den Schaufenstern und Räumlichkeiten der Wienxtra-Jugendinfo in der Babenbergerstraße (City) als Visualisierungen zu sehen sind.

Menschen mit Hoffnungen und Träumen

Im Mittelpunkt der Schau stehen acht Flüchtlingskinder mit ihren Träumen und Wünschen – vier davon leben in Wien: "Vieles, was ihnen wichtig war, mussten die Kinder und Jugendlichen auf ihrer Flucht zurücklassen. Jetzt sind sie in Sicherheit und können endlich wieder träumen. In einer Zeit, wo Flüchtlinge oft hinter Statistiken verschwinden und mit negativen Ereignissen in Verbindung gebracht werden, wollen wir zeigen, dass Flüchtlinge Menschen sind wie du und ich – mit Hoffnungen und Träumen", erklärt Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich.

Realisiert wurde das Projekt vom UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR gemeinsam mit den Social-Media-Influencern Debra Barraud (Humans of Amsterdam) und Annegien Schilling (Fetching_Tigerss). In vier Monaten haben sie fünf Länder besucht und dabei mit mehr als zwei Dutzend Kindern und Jugendlichen gesprochen, die vor Krieg und Verfolgung aus Syrien, Afghanistan, Somalia und anderen Ländern geflüchtet sind. Fotos, Geschichten und Videos halten ihre Träume für "Dream Diaries" fest.

Mehr Solidarität für Flüchtlinge

Die Foto-Ausstellung ist auch Teil der "#WithRefugees"-World Tour, einer internationalen Reise der Solidarität für Flüchtlinge. Alle Geschichten der "Dream Diaries" sowie die Petition für mehr Solidarität mit Flüchtlingen auf unhcr.at

(cz)