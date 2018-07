Wiener überfiel Tankstelle mit Uralt-Trick

Schreck für den Angestellten einer Tankstelle Sonntag gegen 18.45 Uhr in der Ödenburgerstraße in Wien-Floridsdorf: Ein Unbekannter stürmte in den Verkaufsraum und forderte auf Wienerisch "Geld her!".

Dabei fummelte er mit einer Hand in der Tasche seiner Jacke herum. Der Tankwart sollten anscheinend glauben, er habe eine Waffe eingesteckt. Trotzdem gab ihm der Angestellte die Tageslosung.

Der Mann flüchtete, die Schadenshöhe ist noch unklar.

(pet)