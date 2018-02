Serien-Taschendiebinnen schlugen in den Öffis zu

Die zwei jungen Frauen (19,23) zeigten am 5. Februar gegen 15.15 Uhr besonderes Interesse an den Wartenden an einer Straßenbahnhaltestelle in der Thaliastraße (Ottakring). Das erregte die Aufmerksamkeit der Polizisten, die die Frauen anhielten, um ihre Identität zu überprüfen.

Dabei stellte sich heraus, dass es bei den Verdächtigten um zwei Bulgarinnen handelt, die bereits wegen mehrfachen Taschendiebstahls gesucht wurden. Konkret werden sie verdächtigt, in zumindest sechs Fällen einen Schaden von rund 19.000 Euro verursacht zu haben.

Bankomat-Codes ausspioniert

Der Modus Operandi der tatverdächtigen Langfinger war das Ausspionieren von Bankomat-Codes mit anschließendem Diebstahl der betreffenden Bankomat-Karten. Die beiden Frauen wurden festgenommen und befinden sich nun in Haft.

(lok)