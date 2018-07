Drama in Wien 10. Juli 2018 10:54; Akt: 10.07.2018 11:30 Print

17-Jähriger tot nach Crash mit illegalem Motorrad

In einer Tiefgarage in der Engerthstraße in Wien ist es gestern Abend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 17-Jähriger prallte mit einem Motorrad gegen die Betonwand.