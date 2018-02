NHM Wien gewinnt mit Zebraspringspinne

Von 18. bis 25. Februar fand in Salzburg die Europameisterschaft der Tierpräparatoren statt. Dabei konnte sich das Team des Naturhistorischen Museum Wien über Top-Platzierungen freuen. Iris Rubin (43) errang in der Kategorie "Professional" mit ihrem Modell einer Zebraspringspinne den ersten Platz.

Zebraspringspinne auf 1. Platz

In dem rund 28 cm langen Modell der in der Natur nur 6mm großen Spinne stecken rund zwei Monate Arbeit. "Als Modellbauerin arbeite ich an Mammuts ebenso wie an Einzellern. Die Spinne war eine besondere Herausforderung", erzählt Rubin im Gespräch mit "Heute".

Anhand von eigens angefertigten Zeichnungen erstellte Rubin aus Silikon und Epoxidharz ein Modell, das die Modellbauerin anschließend mit tausenden Härchen und Schuppen beklebte. "Dazu habe ich Karton, aber auch Federn von einem Emu verwendet", erklärt Rubin.

Kohlmeise, Elster und Meeresschnecke holen "Bronze"

Bei der Präparation sei viel Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand notwendig gewesen, erzählt NHM Wien-Präparatorin Nathalie Wallner. Beides bewies sie bei der von ihr präparierten Kohlmeise. Mit ihrer Arbeit erreichte Wallner in der Klasse "Professional" den 3. Platz. "Das Nachmodellieren der Augenlider gelang nur unter der Lupe und weil das gesamte Tier so klein ist, musste ich besonders vorsichtig sein, weil die Haut sehr schnell reißt und die Knochen leicht brechen", beschreibt Wallner die Herausforderung.



Den dritten Platz erreichte auch NHM Wien-Lehrling Melina Franz mit einer Elster in der "Novice"-Klasse. Ebenfalls "Präparations-Bronze" errang Mirjana Pavlovic, die mit dem Modell einer Meeresschnecke angetreten ist und in der Klasse "Professional" Dritte wurde.

Die Veranstaltung "Open European Taxidermy Championships®" fand heuer zum elften Mal statt. Insgesamt machten 250 Teilnehmer aus 33 Nationen mit 360 eingereichten Exponaten an der Europameisterschaft mit.

(lok)