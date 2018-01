Tierschützer: Pferde-Polizei ist "Tierquälerei"

Die Zusage, den Vorschlag "wohlwollend" prüfen zu wollen, hat in der einige Jahre alten Debatte rund um eine berittene Polizei in Wien wieder Staub aufgewirbelt. Die FPÖ will das schon lange. Jetzt, da ein Parteikollege Innenminister ist, soll eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt werden.

Tierschützer strikt dagegen

Am Montag meldeten sich die Tierschützer des Vereins PFOTENHILFE zu Wort. Sie sprechen sich vehement gegen die Nutzung von Pferden, besonders in einer Großstadt wie Wien, aus. "Wenn Fiaker ein tierschutzrelevantes Problem sind, dann sind es Pferde im Polizeieinsatz erst recht", heißt es in einer Aussendung. Von der FPÖ sind die Tierschützer enttäuscht, hätten sie sich doch immer als tierfreundlich dargestellt und auch gegen die Fiaker ausgesprochen.

"Pferde sind Fluchttiere, die schon durch kleinste Unregelmäßigkeiten beunruhigt sind und bei Lärm und plötzlich auftauchenden Hindernisse schnell einmal durchgehen und sich selbst und andere schwer verletzen können", sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE.

Pferde bei Demos ungeeignet

Beim Einsatz von Pferden bei Demonstrationen müsse man nur nach München schauen, um ein Negativbeispiel erleben zu können. Die Polizeipferde dort wären in solchen Situationen schweißüberströmt gewesen und hätten kaum gebändigt werden können. Man denke an Trillerpfeifen, Megaphone, Sprechchöre und auch Banner, die Pferde hochnervös machen würden.

Training ist Tierquälerei

Das Training, das die Pferde für einen solchen Einsatz durchlaufen müssten, bezeichnet Stadler als "tierquälerisch". "Da wird natürlich auch direkt neben den Ohren geschossen, bis sich das arme Tier daran "gewöhnt" - und das kann dauern." Sie fordert: "Pferde gehören generell raus aus der Stadt, auf die Wiese."

Gegenwind aus allen Richtungen

Zuvor kam schon Kritik aus der Politik auf. Die SPÖ steht dem Vorschlag ablehenend gegenüber, die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) nennt das ganze eine "Schnapsidee". "Die Wiener Polizei leistet hervorragende Arbeit für die Sicherheit in unserer Stadt. Was dabei Pferde im Einsatz bringen sollen, ist mir schleierhaft", sagt sie zu "Heute". Nächste Sorge: "Wer kümmert sich um die Hinterlassenschaften der Polizei-Pferde? Pooh-Bags wie bei den Fiakern werden es wohl nicht sein.", so die Stadträtin.

Selbst die Polizeigewerkschaft ist dagegen. Reinhard Zimmermann von der Fraktion christlicher Gewerkschafter nennt Pferde "nicht unbedingt für das geeignetste Einsatzmittel". Auch nicht bei Demos: "Wenn man Pferde bei Demonstrationen einsetzen will, muss ich sagen, dass der Lärmpegel dort mittlerweile so hoch ist, dass ein berittener Einsatz wohl nicht sehr dienlich wäre", sagt er. Auch der "große finanzielle und personelle Aufwand" gibt ihm zu denken.

Der Koalitionspartner auf Bundesebene, die ÖVP, gibt sich ebenfalls noch skeptisch.

Die Vorteile

Innenminister Herbert Kickl und seine Partei sehen die positiven Aspekte. Die Tiere flößen Respekt ein, in gewissen Situationen (etwa Demos) können sie zur Deeskalation beitragen. Die Beamten hoch zu Ross können sich auch einen besseren Überblick verschaffen.





