Tierschützer wollen Fiaker-Verbot in der Wiener City

Geht es nach dem Verband "Pro Fiakerpferde" sollen die berühmten Schimmel bald aus dem ersten Bezirk verschwinden – eine Petition dazu wurde nun gestartet. Die Pferde sollen in Grünzonen, wie Schloss Schönbrunn, den Lainzer Tiergarten oder in den grünen Prater verlagert werden, so die Tierschützer. Auch eine Arbeitszeitverkürzung für die Fiakerpferde, hitzefrei ab 30 Grad, täglichen Auslauf auf einer Weide und strenge behördliche Kontrollen werden gefordert.

Die Petition kann online unterstützt werden, ab 500 Unterschriften muss die Petition im Gemeinderat behandelt werden.

Bei dem Bündnis sind der Verein Gegen Tierfabriken (VGT), der Tierschutzverein Robin Hood, der Verein RespekTiere, der Wiener Tierschutzverein, der Österreichische Pferdeschutzverband, der Tiroler Tierschutzverein, der Tierschutzverband Niederösterreich, der Gnadenhof "Purzel & Vicky" und das Tierparadies Schabenreith mit dabei.

