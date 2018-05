Killer und Opfer lernten sich im Häf’n kennen

Brahim E. lauerte seiner Frau Dragica E. (59), mit der er in Scheidung lebte, Sonntagmittag in der Leebgasse in Favoriten auf. Vor den gemeinsamen Enkelkindern (4, 6) kam es zum Streit.

Das spätere Opfer schickte die Kinder zu ihrer Mama. Dann eskalierte die Situation: Mehrmals soll der Verdächtige mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen haben. Sie brach blutend zusammen, ihr Mann wollte flüchten, wurde jedoch von Zeugen entwaffnet.

Messer statt Dokumenten

Für das Opfer war es zu spät, es verblutete noch am Tatort. Bei der Einvernahme gab der Verdächtige an, er habe seiner Frau nur Dokumente überreichen wollen. Mitgebracht hatte er aber stattdessen ein Messer.

Der Sohn des Opfers wollte die Tat nicht wahrhaben. Über den Verdächtigen sagt er: "Das war ein Mörder, der war im Häf’n, dort haben sie sich kennengelernt. Wir haben sie vor ihm gewarnt, trotzdem haben sie geheiratet. Er hat sie gestalkt und bedroht. Jetzt ist sie tot." Laut "Heute"-Infos soll sich das Paar in einem Schweizer Gefängnis kennengelernt haben.

