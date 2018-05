Mann hat Freundin auf offener Straße erstochen

Bluttat in Favoriten: Am Sonntag um 13 Uhr hat ein Mann (67) laut Polizei seine Partnerin (59) mit einem Messer attackiert, "heute.at" berichtete. Das Paar war auf die Straße gelaufen, dort stach der Tatverdächtige schließlich am helllichten Tag zu.

Zunächst versuchten einige Bekannte den Mann noch von der Attacke abzuhalten, allerdings erfolglos, wie eine Augenzeugin den Vorfall gegenüber "heute.at" schilderte. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung, die wenig später eintrafen, versuchten vor Ort die Frau zu reanimieren. Für sie kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie erlag noch am Tatort den schweren Verletzungen.

Verdächtiger festgenommen

"Gegen 13 Uhr wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten in den Bereich der Leebgasse wegen einer Messerattacke auf offener Straße gerufen", bestätigte auch die Landespolizeidirektion Wien den Einsatz. "Als dringend tatverdächtig wurde der 67-jährige Lebensgefährte des Opfers festgenommen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt", so Daniel Fürst von der Wiener Polizei.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort, sicherten den Tatort ab.

Das Video zeigt den Tatort in Favoriten:

(Quelle: Video3)

Beziehungsdrama?

Zunächst deutet alles auf eine Beziehungstat hin, wenn auch zum aktuellen Zeitpunkt noch keine gesicherten Aussagen zum Motiv gemacht werden können. Unbestätigten Zeugeninformationen zufolge soll es sich bei Täter und Opfer um ein türkisches Paar halten.

Lesen Sie hier: Frau bei Messerattacke in Favoriten getötet >>>

Ein weiters Video vom Tatort:

(Quelle: Video3)

(red)