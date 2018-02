Trickdiebe kamen als Kanalarbeiter in Wohnung

Am 31. Jänner 2018 gegen 15:00 Uhr wurden Polizisten in die Severin-Schreiber-Gasse wegen eines Trickdiebstahls gerufen. Ein verdächtiges Pärchen hatte sich unter dem Vorwand Kanalarbeiter zu sein, Zutritt in die Wohnung einer Pensionistin (88) verschafft.

In der Wohnung lenkte die Verdächtige die Dame ab. Der Mann durchsuchte in der Zwischenzeit die Wohnung. Das Duo konnte Sparbücher und Bargeld in der Höhe von über 100.000 Euro erbeuten.

(pet)