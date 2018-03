Attrappe im Briefkasten 19. März 2018 12:50; Akt: 19.03.2018 12:52 Print

Polizei sucht Bomben-Bastler in Wien

Die Polizei rückte am Sonntag zu einem Einsatz in den 10. Bezirk aus. In einem Postfach wurde ein verdächtiges Paket aus Alufolie entdeckt.