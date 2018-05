In Wald entdeckt 13. Mai 2018 10:23; Akt: 13.05.2018 10:23 Print

Mann findet Granate und bringt sie nach Hause

In einem Waldstück in Triestingtal entdeckte ein Mann am Samstag eine Granate. Nach dem Fund verständigte er allerdings nicht die Polizei, sondern brachte sie zu seiner Wohnung in Wien.