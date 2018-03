Türsteher soll Gast und Frau misshandelt haben

Unsanftes Ende einer Geburtstagsfeier am Wochenende in einer Disco in Wien: Ein Lokalbesucher (25) und sein Kumpel wurden aus der Disco hinausgeworfen, die Freundin des 25-Jährigen vom Türsteher an den Armen gepackt.

Umfrage Hatten Sie schon mal eine negative Erfahrung mit einem Türsteher? Ja leider, ist mir schön öfters passiert.

Ja, 1 Mal.

Nein, noch nie.

Nein, aber umgekehrt. Ich bin Türsteher und hatte negative Erfahrungen mit Lokalgästen.

„Als ich dann noch mal rein bin, um mein Geldbörsel aus dem Spind zu holen, habe ich sofort eine verpasst bekommen und er hat mich gewürgt, bis ich ich rot war“, so der 25-Jährige zu „Heute“. Eine Freundin des Pärchens schrie den groben Security an, der Sicherheitsmann ließ schließlich vom 25-Jährigen ab.

Anzeige wegen Körperverletzung

Wenig später rückte bereits die Polizei an. Der 25-Jährige und seine Freundin erlitten blaue Flecken, Würgemale sowie Abschürfen (siehe Fotos). Beide erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Türsteher (es gilt die Unschuldsvermutung).

„Der hatte sogar Spass dabei, hatte einen fetten Grinser im Gesicht. Es gibt ständig Vorfälle mit ihm“, sagen die zwei Opfer. Die Ermittlungen laufen - auch in der Nacht davor hatte es einen Exekutiveinsatz in besagter Disco gegeben.

Videoüberwachung

Ein Verantwortlicher des Lokals zu den Vorwürfen: "Das ist Schwachsinn! Zum Glück ist das ganze Lokal videoüberwacht und alles aufgezeichnet."

(Lie)