U-Bahn-Bau sorgt für Verkehrsstörungen

Um unterirdisch Platz für die neuen U-Bahn-Strecken zu schaffen, müssen zahlreiche Wasser-, Gas-, Strom- und Datenleitungen sowie der Kanal umgelegt werden. Rund um die künftigen Stationen werden diese wichtigen Vorarbeiten im Frühling beginnen. Am Matzleinsdorfer Platz ist es bereits Ende Jänner soweit, so die Wiener Linien am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und schnellem Internet bleibt erhalten, nicht ungeschoren kommen aber die Autofahrer davon: „Damit auch der Verkehr weiter fließen kann, haben sich alle Fachabteilungen gut miteinander abgestimmt. Ganz ohne Einschränkungen kann ein so großes Vorhaben leider nicht abgewickelt werden, daher ersuchen wir die Autofahrerinnen und Autofahrer hier um ein wenig Geduld“, so Peter Lenz, Baustellenkoordinator der Stadt Wien.

Matzleinsdorfer Platz: Neuer Kollektorraum und Umlegung der Wasserleitungen

Im Bereich Matzleinsdorfer Platz befindet sich ein für die Wasserversorgung zentraler Knotenpunkt, sozusagen eine unterirdische Wasserleitungskreuzung wo vier große Rohrstränge aufeinander treffen. Diese Leitungen müssen verlegt werden, damit unterirdisch Platz ist für die neue U-Bahn. Unterhalb des Matzleinsdorfer Platzes, in einer Tiefe von rund 15 Metern, wird deshalb ein Kollektor-Bauwerk errichtet: Ein unterirdischer Raum, durch den diese Wasserleitungskreuzung künftig für die Wartung gut zugänglich ist.

Baustart von 22. auf 23. Jänner

Je nach Witterung beginnen die Arbeiten in der Nacht von 22. auf 23. Jänner mit den erforderlichen Straßenmarkierungsarbeiten und in Folge mit dem Abbruch der Mittelstreifen und Mittelinseln am Matzleinsdorfer Platz und in der Triester Straße. Trotz der umfangreichen Arbeiten ist es gelungen, dass sämtliche Fahrtrichtungen und Abbiegemöglichkeiten ohne Umleitungen erhalten bleiben. Je nach Bauphase müssen die Fahrspuren am Matzleinsdorfer Platz und in der Triester Straße jedoch reduziert werden. Die Querungen für Fußgänger und Radfahrer bleiben erhalten und auch alle Öffi-Verbindungen bleiben wie gewohnt aufrecht.

Die Verkehrsmaßnahmen im Detail

Auf der Triester Straße bleiben tagsüber jedenfalls zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung erhalten und das Abbiegen zum Gürtel ist weiterhin möglich. In der Reinprechtsdorfer Straße entfällt die Busspur stadteinwärts, für den Individualverkehr steht ein Fahrstreifen zur Verfügung. Stadtauswärts steht ab Höhe Siebenbrunnenfeldgasse ein Fahrstreifen für den Individualverkehr und ein Fahrstreifen als Busspur zur Verfügung. Je nach Bauphase kommt es am Matzleinsdorfer Platz zu einem Fahrbahnverschwenk. Der Taxistandplatz Grünwaldgasse wird voraussichtlich im Februar in die Wiedner Hauptstraße verlegt.

Die Verkehrsmaßnahmen bleiben in dieser Form bis etwa September 2018 bestehen. Dann folgt die nächste Verkehrsphase mit Beginn des U-Bahnbaus.

Nähere Infos gibt’s hier: www.wien.gv.at/verkehr/baustellen

(Red)