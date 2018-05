U-Bahn-Kamera filmte brutale Handy-Räuber

Bereits am 25. Februar gegen 5 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Baslergasse (Leopoldstadt) von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen ausgeraubt.

Er war mit der U-Bahn am Nachhauseweg und stieg in der Station Siebenhirten aus. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden bereits in der U-Bahn auf ihr späteres Opfer aufmerksam, stiegen mit ihm gemeinsam aus und verfolgten den 18-Jährigen bis zum Tatort.

Dort drückten sie ihn gegen die Hausmauer, würgten ihn und raubten ihm sein Handy und seine Geldbörse. Danach flüchteten beide zu Fuß. Im Zuge der Ermittlungen wurden Fotos der beiden mutmaßlichen Räuber gesichert, die nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden.

Das Landeskriminalamt Wien ersucht um sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung der beiden Gesuchten beitragen können. Beide dürften zwischen 19 und 20 Jahre alt und circa 180 cm groß sein. Beide sprechen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Hinweise – auch anonym – werden telefonisch unter der Telefonnummer 01/31310/33800 erbeten.



(red)