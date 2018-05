U-Bahn-Sitze: Abstimmung geht ins Finale

Welche der drei Sitzvarianten gefällt den Öffi-Fahrgästen am besten? Die Abstimmung über die U-Bahn-Sitze läuft noch, am Dienstag, den 22. Mai, können die drei Sitz-Varianten noch einmal getestet werden. Von 14 bis 18 Uhr machen die Öffi-Sitze in der Station Karlsplatz Halt – wer Lust hat, kann sie testen. Am U-Bahn-Tag, den 26. Mai, geht die Abstimmung dann ins Finale.

"Es sind die feinen Unterschiede, die darüber entscheiden, wie bequem wir in unserer neuen U-Bahn sitzen werden. Ich lade deshalb alle Wienerinnen und Wiener dazu ein, die letzte Chance noch zu nutzen und für ihren Lieblingssitz abzustimmen", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), die ihre Stimme bereits im April abgegeben hat.

Ab 2020 fährt die neue U-Bahn

Der erste X-Wagen soll bereits Mitte 2020 seinen Dienst im Wiener U-Bahn-Netz aufnehmen. Er kann sowohl mit Fahrpersonal als auch vollautomatisch eingesetzt werden. Bereits vor der Inbetriebnahme der vollautomatischen U5 ab 2024 wird er auf den Linien U1 bis U4 zum Einsatz kommen.

Hier kann man abstimmen.

(gem)