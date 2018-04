U-Bahn-Stars bekommen Verstärkung aus den USA

Die drei New Yorker werden im Big Apple als Helden gefeiert, sogar Beyoncé sang schon mit ihnen. Um 20 Uhr spielen "Too Many Zooz" dann im Club Schwarzenberg in der Wiener City.

Als "heißesten Teil in der New Yorker Musikszene" bezeichnet die New York Post die Brasshouse-Sensation "Too Many Zooz". Leo Pellegrino (Baritonsaxophon), Matt Doe (Trompete) und David Parks (Drums) landeten mit einer spektakulären Subway-Performance am Union Square in Manhattan einen viralen Hit im Internet.

Am Montag, den 30. April, spielt das Trio von 18 bis 18.30 Uhr für die Wiener-Linien-Fahrgäste am U-Bahn-Stars-Spot Karlsplatz auf. Danach geht es für die Truppe weiter zu ihrem Auftritt im Club Schwarzenberg (ab 20 Uhr). Öffi-Stadträtin Ulli Sima, Initiatorin der U-Bahn-Stars in Wien, freut sich über das prominente Gastspiel aus New York: "Die U-Bahn-Stars sind aus den Wiener Öffis kaum mehr wegzudenken und ich freue mich sehr, dass wir nun auch internationalen Austausch in der U-Bahn-Musik-Szene fördern können", so Sima.

(pet)