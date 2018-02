U-Bahn-Stars rocken nun weitere U-Bahn-Knoten

Mit der Eröffnung der zwei neuen Auftrittsflächen am Stephansplatz und Schwedenplatz können Fahrgäste nun bei insgesamt sechs Spots den über 50 U-Bahn-Stars lauschen. Am Stephansplatz ist der Standort im Zwischengeschoß zwischen den U-Bahn-Linien U1 und U3. Auch am Schwedenplatz treten die Straßenkünstler im Zwischengeschoß auf. "Ich freue mich über den großen Erfolg der Initiative und bin wirklich begeistert von der Qualität der Darbietungen", so Sima am Freitag in einer Aussendung der Wiener Linien.

Umfrage Was halten Sie von den "U-Bahn-Stars"? Ich finde die Idee cool und habe mir die Musiker auch schon angehört.

Gute Idee, habe aber noch keine live gehört.

Mich stört das Gedudl in der U-Bahn-Station.

Mir sind sie Wurscht!

Mehr Spots bedeuten auch mehr Künstler

Bei der mittlerweile dritten Castingrunde hat eine Fachjury nun weitere 15 U-Bahn-Stars ermittelt. Insgesamt stellten sich über 40 Musiker der drei-köpfigen Jury.

Im Juli wurde das U-Bahn-Musik-Projekt von Öffi-Stadträtin Ulli Sima mit einem Pilotprojekt am Westbahnhof ins Leben gerufen. Von 15 bis 23 Uhr sorgen die Straßenkünstler für Unterhaltung und positive Stimmung. Die Wiener Linien übernehmen weiterhin die anfallenden AKM-Gebühren. Auf der Webseite der Wiener Linien können Fans der „U-Bahn-Stars“ den „Spielplan" der KünstlerInnen ansehen.

Pilotprojekt startete im Sommer am Westbahnhof

Beginn des Pilotprojekts war am 6. Juli in der U-Bahn-Station Westbahnhof. Der ersten Generation U-Bahn-Stars gehörten 14 Musiker an, die von einer Jury bzw. durch ein Online-Voting nach einem Casting ausgewählt wurden. Weitere Standorte der U-Bahn-Stars folgten am Karlsplatz, am Praterstern, am Handelskai und aktuell am Stephansplatz und Schwedenplatz.

Seit Projektstart im Sommer zählt das Projekt an die 2500 Auftritte.

Mehr Infos auf www.wienerlinien.at/ubahnstars

