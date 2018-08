U2-Fahrgast bedrohte Wiener (45) mit Messer

Die beiden Männer fuhren am Sonntag gegen 20 Uhr mit der U2 vom Karlsplatz in Richtung Seestadt. Während der Fahrt begann der 38-jährige Wiener plötzlich, den 45-Jährigen zu beschimpfen. Laut Aussage des Opfers dürfte es sich um ausländerfeindliche Aussagen gehandelt haben.

Dann zückte der Beschuldigte ein Klappmesser und bedrohte den Wiener. Beide Männer verließen dann den Zug in der Station Taborstraße. Das Opfer folgte dem Verdächtigen, der in ein Lokal in der Taborstraße ging, und rief die Polizei. Die Beamten konnten den 38-Jährigen dort festnehmen. Er zeigte sich nicht geständig, ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

(cz)