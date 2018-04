U4-Komplettausfall im Frühverkehr

Auf der U-Bahnlinie U4 ging am Dienstagmorgen zwischen den Stationen Margaretengürtel und Karlsplatz gar nichts mehr. Wegen einer schadhaften Garnitur in der Station Kettenbrückengasse staute sich der U-Bahnverkehr gegen 9.00 Uhr früh in beide Richtungen.

Tausende Pendler saßen in den U-Bahnzügen fest, viele weitere warteten in den Stationen. Der Frühverkehr auf der U4 im Bereich der Wienzeile kam komplett zum Erliegen.

Erst gegen 10 Uhr gab es Besserung. Der U-Bahnverkehr wurde fortgesetzt, es kommt allerdings auf der Linie U4 auch weiterhin zu unregelmäßigen Intervallen.



