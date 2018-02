U4 zwischen Schottenring und Heiligenstadt gesperrt

Eine Teilsperre der U4 kommt auf die Öffi-Fahrgäste zu. Am Wochenende um den 17. und 18. Februar fährt die grüne Linie nicht zwischen Schottenring und Heiligenstadt.

Der Grund: Arbeiten für ein neues Stellwerk im Streckenbereich Roßauer Lände bis Spittelau finden statt. Zeitgleich arbeiten die Wiener Linien weiterhin an der Sanierung der U4-Station Friedensbrücke. Damit die Fahrgäste der U4 weiterhin vom Schottenring Richtung Heiligenstadt kommen, fährt die Ersatzstraßenbahnlinie E4 auf der Strecke der Linie D nach Nußdorf. Der D-Wagen wird an diesem Wochenende über den Kai umgeleitet und unterstützt die Ersatzlinie E4.

Ersatzlinie E4 und Verstärkung der Bim-Linie D

Alle fünf Minuten verkehrt an diesem Wochenende mit den Linien E4 und D eine Straßenbahn zwischen Schottenring und Nußdorf. Von der vorläufigen U4-Endstation Schottenring können die Fahrgäste direkt in die beiden Ersatzlinien umsteigen. Die Arbeiten starten in der Nacht von Freitag, den 16. auf Samstag den 17. Februar ab etwa 0.30 Uhr. Gleichzeitig nimmt auch die Ersatzlinie E4 ihren Betrieb auf. Nachts ist die Linie E4 wie die Nacht-U-Bahn alle 15 Minuten unterwegs.

U4-Sanierung geht weiter

Das Projekt "NEU4" geht weiter: Die Sanierung des zweiten Bahnsteigs in der Station Friedensbrücke geht während des laufenden Betriebs weiter. Voraussichtlich am 19. Februar wechseln die Arbeiten für mehrere Monate auf den Bahnsteig in Fahrtrichtung Heiligenstadt. In dieser Fahrtrichtung bleiben die Züge dann nicht stehen. In Fahrtrichtung Hütteldorf ist das Ein- und Aussteigen dafür wieder möglich.

Danach folgt die Sanierung der U4-Station Roßauer Lände. An den verlängerten Wochenenden zu Ostern und Pfingsten bauen die Wiener Linien im Streckenbereich Karlsplatz bis Margaretengürtel neue Weichen ein. Neben den großräumigen Ausweichmöglichkeiten U2, U3 und U6 wird in diesem Bereich zusätzlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung stehen.

Sommer 2018: U4-Station Heiligenstadt wird modernisiert

Im Sommer 2018 finden rund um die U4-Station Heiligenstadt ebenfalls Modernisierungsarbeiten statt. Neben der Erneuerung von Weichen und Gleisanlagen arbeiten die Wiener Linien auch an den Bahnsteigen sowie an der Dachkonstruktion der U4-Endstation Heiligenstadt. Während der Modernisierungsarbeiten in den Sommermonaten wird ein Ersatzverkehr für die U4-Fahrgäste von und nach Heiligenstadt zur Verfügung stehen.

