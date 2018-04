U4-Milchgesicht stellte sich selbst der Polizei

Jener Teenager der eine betrunkene 19-Jährige nach einem Besuch im U4 in der Wohnung ihrer Oma vergewaltigt haben soll, hat sich gestellt. Wie die Wiener Polizei in einer Aussendung bekanntgab, hat sich der 18-Jährige am Freitag, gegen 14.30 Uhr bei den Ermittlern gemeldet – er streitet die Vorwürfe ab.

Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, am 28. Jänner eine

offensichtlich alkoholisierte 19-Jährige angesprochen und danach nach Hause begleitet zu haben. Als die junge Frau die Wohnung ihrer Oma aufgesperrt hatte, soll er sie gepackt und zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Nach der Vergewaltigung verließ der mutmaßliche Täter die Wohnung wortlos.

Am Donnerstag startete die Wiener Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera in der Garderobe des Tanzlokals einen öffentlichen Fahndungsaufruf – heute.at berichtete.

(red)