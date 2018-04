So lachte sich Verdächtiger sein Opfer im U4 an

"Wie heute.at" bereits berichtete, passierte der Vorfall am 28. Jänner 2018. Der junge Mann, und spätere mutmaßliche Täter, begegnete der 19-Jährigen in der Diskothek U4 und bemerkte, dass sie sichtlich alkoholisiert war.

Umfrage Fühlen Sie sich in Wien sicher? Ja, grundsätzlich schon.

Zu manchen Zeiten/in manchen Bezirken nicht.

Nein, ich fühle mich nicht sicher.

Er sprach sein Opfer an und wollte wissen, ob es ihr gut gehe, da sie eben einen betrunkenen Eindruck mache. Als die Frau dann den Club verlassen wollte, wartete der Tatverdächtige mit ihr an der Garderobe vermutlich auf ihre Jacken.

Höflichkeit war nur gespielt

Der junge Mann wollte offenbar das Vertrauen der 19-Jährigen gewinnen und sich als "wahrer Gentleman" präsentieren. Doch die vermeintliche Höflichkeit war nur gespielt, er hatte nämlich einen ganz anderen Hintergedanken.

Fotos aus der Überwachungskamera zeigen, wie er "schützend" seinen Arm um die 19-Jährige legt. Er lächelt in ihre Richtung, scherzt und ist offenbar bei bester Laune.

Gemeinsam verließen sie dann gegen 2.00 Uhr früh die Diskothek in Meidling und steigen in ein Taxi. Auch als sie bei der Wohnung in Liesing ankommen, "kümmert" er sich noch um die junge Frau und hilft ihr. Doch an der Tür angekommen, zeigte der Gentleman sein wahres Gesicht.

19-Jährige schrie

Er packte die 19-Jährige am Handgelenk und forderte von ihr, dass sie die Tür öffnen soll. Die junge Frau gehorchte und sperrte sie daraufhin auf. Anschließend betrat er die Wohnung und packte sie erneut am Arm.

Anschließend stieß er sein Opfer ins Bett und riss ihm die Kleidung herunter. Dann vergewaltigte er die 19-Jährige. Laut Polizei schrie die Frau lautstark, doch niemand hörte sie und eilte ihr zu Hilfe. Nach dem Missbrauch verließ der junge Mann dann wortlos die Wohnung und verschwand.

Frau war verstört

Die 19-Jährige konnte den Vorfall aber nicht gleich zur Anzeige bringen. Sie war derartig verstört, dass sie erst am 30. Jänner zur Polizei ging.

Die Fahndung nach jungen Mann läuft auf Hochtouren. Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des mutmaßlichen Vergewaltigers führen können, werden an das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

Mehr zu dem Thema

Scherzt U4-Milchgesicht hier mit seinem Opfer (19)?

19-Jährige in Wohnung ihrer Oma vergewaltigt

(wil)