Essverbot ab September 17. August 2018 05:30; Akt: 16.08.2018 17:28

Döner in der U6? "Heute" macht den (Str)Ess-Test

Ab September sind Döner, Nudelbox und Co. in der U6 verboten. Was passiert, wenn man in der U-Bahn mampft – und wie reagieren andere? "Heute" macht den Test!