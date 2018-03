Beamter im Spital 18. März 2018 08:00; Akt: 18.03.2018 09:19 Print

Polizeistreife kracht in Verkehrsschild

Anstatt einen Unfall aufzunehmen, waren Polizisten am Samstag selbst in einen verwickelt. Der Funkwagen krachte in ein Verkehrsschild und eine Ampel.