Biker bei Crash in Wien Unterschenkel abgetrennt

Beide Unfallbeteiligten sind laut eigenen Angaben am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr bei Grünlicht in die Kreuzung zwischen der Wehlistraße und der Rampe zur A 23 eingefahren. Die 48-jährige Pkw-Lenkerin bog nach links ein und rammte den in die Gegenrichtung geradeaus fahrenden 32-jährigen Weinviertler.

Umfrage Waren Sie schon einmal in einen Verkehrsunfall verwickelt? Ja, einmal.

Leider schon öfter.

Ich selbst nicht, aber ich habe einen beobachtet.

Nein, zum Glück nicht.

Der Mistelbacher kam schwer zu Sturz. Sein Motorrad schlitterte auf den Gehsteig und verletzte dort eine 57-jährige Fußgängerin leicht. Sie erlitt laut Rettung Prellungen.

Per Helikopter ins Spital

Dem 32-Jährigen wurde beim Crash der linke Unterschenkel abgetrennt. Außerdem erlitt er Prellungen im Oberkörperbereich. "Der Patient wurde durch drei Teams der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, intubiert und in der Vakuummatratze für den Transport immobilisiert", teilt die Wiener Berufsrettung mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)