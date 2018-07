Unfall auf A2 sorgt für Stau von Wien bis zur SCS

Wegen eines Unfalls auf der Tangente kam es im Frühverkehr im Süden von Wien am Dienstagmorgen ab ca. 6.45 Uhr zu einem beträchtlichen Verkehrsstau mit mindestens einer Stunde Zeitverlust.

Auf Höhe der Sterngasse in Wien-Favoriten stand ein Auto in Folge eines Unfalls beim Autobahnknoten Inzersdorf quer auf der Fahrbahn. In Folge der Bergungsarbeiten war in Fahrtrichtung Wien nur der Fahrstreifen ganz rechts befahrbar.

Der Verkehr staute sich auf der A2 in Fahrtrichtung Wien über Vösendorf vorbei an der SCS bis nach Wiener Neudorf zurück. Erst gegen ca. 7.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Stau löste sich allerdings nur langsam auf. Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig auszuweichen.

(red)