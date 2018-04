Unheilbar krank: Charity-Fest für Moritz und Felix

Ein Urlaubsfoto mit Fußspuren von Moritz und Felix im Sand hängt bei Familie Potz an der Wand – das letzte Zeugnis, dass die Burschen einmal gehen konnten. Das Brüderpaar (heute 14 und 16 Jahre) aus Schleinbach (NÖ) leidet seit 2008 an "Muskeldystrophie Duchenne", eine genetische Erkrankung, die zum vollständigen Verlust der Muskelmasse führt, unheilbar ist und meist im jungen Erwachsenenalter endet.

Meist tritt die Krankheit im Kleinkind-Alter auf und schreitet schnell voran. So auch bei Moritz (16) und Felix (14): Beide können nur noch die Handgelenke, die Finger und eingeschränkt den Kopf bewegen. Während Teenager im gleichen Alter ausgehen, kann Felix aufgrund der fortschreitenden Verkrümmung seiner Wirbelsäule nur kurz sitzen und ist daher meist ans Bett gefesselt. Moritz wiederum sitzt im Elektro-Rollstuhl, seine Wirbelsäule wurde vor etwa 1,5 Jahren mit 32 Titan-Schrauben stabilisiert.

Moritz will zu den Vulkanen, Felix zu den Delphinen

Ihre größten Träume: Moritz will die Vulkane in Island bestaunen, Felix mit Delphinen im Meer schwimmen. Doch die Realität sieht anders aus: Das Brüderpaar, das das Sonderpädagogische Zentrum Korneuburg besucht, benötigt rund um die Uhr Hilfestellung und zusätzlich Therapien, die die Krankheit verlangsamen können.

Um Mama Maria und Papa Thomas (beide 46) – er wurde für die Pflege seiner Söhne bei seinem Arbeitgeber "Wien Kanal" freigestellt – finanziell im Alltag zu unterstützen, findet am 30. Juni am KSV-Platz im Prater ein Charity-Sommerfest statt. Am Programm stehen unter anderem ein Auftritt von Wiener Wahnsinn, eine Vorführung von BMX-Meister Senad Grosic, Sport-Turniere, Tombola und Playback-Show.

Für das Event werden noch Sponsoren gesucht! Info: moritzundfelix.jimdo.com