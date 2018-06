Adrenalin-Junkies chillen auf Spitze des Donauturms

Nach umfassenden Renovierungsarbeiten wurde der Donauturm Ende Mai wieder für Besucher geöffnet. Auch die Wiener Freeclimber der "Urban Monkeys" konnten dem rundum erneuerten Bauwerk nicht widerstehen. Doch für die Extremkletterer war nicht schon bei der Aussichtsplattform oder dem Restaurant Schluss – sie wollten noch höher hinaus.

Am heutigen Dienstag veröffentlichte die Gruppe ein Video ihrer irren Aktion. Die drei Adrenalin-Junkies turnen direkt auf der Spitze von Wiens höchstem Wahrzeichen herum. In 252 Metern Höhe ohne Sicherung muss jeder Handgriff sitzen, nur ein Fehler könnte den Tod bedeuten.

Dabei gehen die "kriminellen Athleten", wie sie sich selber bezeichnen, nicht unbedingt vorsichtig vor. Gemeinsam posieren sie in diversen Posen für die Kamera, machen Klimmzüge und entblößen der ganzen Stadt ihren Allerwertesten.

Auch Stratosphären-Springer Felix Baumgartner ist von der irren Aktion begeistert und gratuliert den "Urban Monkeys" auf Facebook: "War 2002 auch schon mal am Doanauturm und bin dort mit dem Fallschirm runtergesprungen. Wir wissen was Freiheit bedeutet. Weiter so und nicht erwischen lassen".

Besonders letzten Satz sollten sich die Freeclimber zu Herzen nehmen. Denn legal sind ihre Aktionen natürlich nicht. Deswegen haben die Männer ihr Gesicht mit Masken oder zumindest einer Sonnenbrille unkenntlich gemacht.

