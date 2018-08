113 Kinder aus Osteuropa in Wien-Strebersdorf

Neben Sightseeing in Wien, Spiel, Sport und Spaß besuchten die Kinder auch heuer wieder das KOLPING Altenpflegeheim in Wien-Leopoldstadt und erfreuten die Bewohner mit volkstümlichen Tanz und Gesang.

Das VIG Kids Camp ist eine Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) und unterstützt den Konzern in allen kulturellen und sozialen Belangen. Dabei wird großer Wert auf den grenzüberschreitenden Kulturaustausch gelegt, der Platz und Freiräume für die kulturelle Entfaltung schafft. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt die Tätigkeiten von sozial aktiven Organisationen, vor allem in jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die Vienna Insurance Group tätig ist, unterstützt

"Unsere Werte im Konzern wollen wir auch der jungen europäischen Generation spielerisch vermitteln", erklärt Günter Geyer, VIG-Aufsichtsratschef und Initiator des VIG Kids Camp, das heuer bereits zum neunten Mal stattfindet.

Außerdem besuchten die Kinder im Rahmen ihres Aufenthalts in Wien das Kolping Altenpflegeheim in Wien-Leopoldstadt und erfreuten die Bewohner mit volkstümlichen Tanz und Gesang sowie künstlerischen und akrobatischen Darbietungen.

"Die Werte, die in unserer Versicherungsgruppe tagtäglich gelebt werden – wie Solidarität, soziales Bewusstsein und gegenseitiges Verständnis – wollen wir im 'VIG Kids Camp' auch der jungen europäischen Generation spielerisch vermitteln und fördern auch, neben Diversität und Internationalität, generationenübergreifende Begegnungen", erklärt Geyer



Wie kamen die Kinder ins VIG Kids Camp?

Um einen Platz im VIG Kids Camp zu bekommen, nahmen interessierte Kinder von VIG-Mitarbeitern zu Jahresbeginn am Foto-Wettbewerb zum Thema "Fotografiere dein Bild vom Frieden" teil.

Die kreativsten Einsendungen wurden nicht nur mit einem Platz im VIG Kids Camp 2018 belohnt, sondern auch beim Alfred Fried Fotopreis für Kinder 2018 eingereicht. Der Preis für das "Children Peace Image of the Year" ist mit einem Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro dotiert. 8 Fotos von Kindern von VIG-Mitarbeitern haben es auf die Shortlist geschafft .

