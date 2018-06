FPÖ über Vorfall an VHS empört: 22. Juni 2018 20:18; Akt: 22.06.2018 20:18 Print

'Wiens Schulen sind wahre Brutstätten von Gewalt'

Ein Polizeieinsatz an einer Schule in Wien sorgt für Aufregung. Die FP-Ottakring fordert nun einmal mehr eine Verschärfung des Sicherheitskonzepts an Schulen.