Verbindungsbahn: ÖVP will neues Gesamtkonzept

Es gebe eine positive Stimmung im Bezirk zum Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, auch werde der konkrete Ausbau der Schnellbahnlinie von über 60 Prozent befürwortet, so das Ergebnis der ÖVP-Umfrage in Hietzing. Auch kürzere Intervalle der S80 und zusätzliche Stationen würden deutlich befürwortet. Klare Nachteile würden die Bezirksbewohner hingegen in einer möglichen Zunahme des Güterverkehrs sehen, so die Hietzinger ÖVP.

Ergebnisse der ÖVP-Umfrage

68 Prozent wollen die PKW-Querungsmöglichkeiten Jagdschloßgasse und Veitingergasse erhalten, viele würden dafür sogar längere Schrankschließzeiten in Kauf nehmen. 83 Prozent ist wichtig, dass die neuen Stationen und die Hochlage ins Stadtbild passen, 86 Prozent wollen Lärmschutzwände für Anrainer, ebensoviele fordern, dass bei für Autos gesperrten Querungen Fußgänger und Radfahrer weiterhin die Gleise queren können. 77 Prozent wünschen sich weiters eine direkte Verbindung zur Vorortelinie S45.

"Die Ergebnisse sind eine klare Absage an die derzeit vorliegenden Pläne der ÖBB“, so Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP). Es sei nun an der Zeit, "dass die ÖBB bei den Planungen auf die Bedürfnisse der Hietzinger Bevölkerung eingeht und eine Adaptierung der derzeitigen Planungen veranlasst."

Die Forderungen der ÖVP Hietzing im Detail:



- Erhalt der Querungsmöglichkeiten

Die Verbindungsbahn darf zukünftig den Bezirk nicht stärker trennen, als sie es jetzt schon tut. Die Querung der Verbindungsbahn muss zu Fuß, mit dem Rad und mit dem PKW an allen derzeit bestehenden Eisenbahnkreuzungen möglich sein.

- Tieferlegung der Bahnstrecke

Eine fundierte Überprüfung einer möglichen Tieferlegung der Verbindungsbahn muss erfolgen.

- Kein Güterverkehr

Güterzüge gehören ausschließlich in den Lainzer-Tunnel. Dicht verbautes Gebiet darf nicht länger durch Güterzüge belastet werden.



- Architekturwettbewerb

Die architektonische Ausgestaltung der Stationen und der Bahntrasse muss sich dem Hietzinger Ortsbild harmonisch anpassen. Ein Architekturwettbewerb ist unumgänglich.

- Verkehrskonzept und Radweg

Die Stadt Wien ist gefordert, ein Verkehrskonzept für den fließenden und ruhenden Verkehr auszuarbeiten. Ein neuer Radweg entlang der Verbindungsbahn soll entstehen.

(ck)