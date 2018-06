Alle verbotenen Moscheen weiter geöffnet

Seit zwei Wochen sollten sieben Moscheen in Österreich, die laut Regierung gegen das Islamgesetz verstoßen, eigentlich geschlossen sein. Zumindest dürften dort keine "kultischen Handlungen" mehr stattfinden, wie Minister Blümel damals erklärte.

Alle Moscheen noch offen

Doch dem ist nicht so. Neben der Moschee am Favoritner Antontsplatz haben offenbar auch die Einrichtungen der Arabischen Kultusgemeinde weiter offen. Damit wird in allen sieben Moscheen weiterhin gepredigt und gebetet.

Ein Lokalaugenschein der TV-Sendung "Wien heute" beweist, dass in einer Einrichtung in Mariahilf gestern das übliche Freitagsgebet mit 80 bis 100 Männern stattfand.

"Die Moschee ist offen, alle unsere Moscheen sind offen. Uns ist Unrecht geschehen", sagt der Sprecher der Arabischen Kultusgemeinde, Gabal Zikry, zum "ORF".

Die Asuna-Moschee in der Gabergasse in Mariahilf wird von Mitgliedern der Arabischen Kultusgemeinde besucht, viele von ihnen sind Österreicher mit arabischen Wurzeln.

"Wir sind keine Terroristen"

Der Imam, der dort predigt, ist seit 20 Jahren in Österreich. Ahmed Elkhashab ist verheiratet und hat drei Töchter. Dass er in einer Predigt gesagt habe, Frauen dürfen nicht alleine reisen, bestreitet er.

Das ist einer der Hauptgründe für die Schließung der Moschee. Die Video- und Audioaufnahmen die das beweisen sollen, sind aber weit älter als 20 Jahre, sagt Zikry dem "ORF".

Man hat gegen den Schließungsbescheid, der vor allem auf formale Mängel hinweist, Einspruch erhoben. Der Verwaltungsgerichtshof muss nun entscheiden, Zikry vertraut auf den österreichischen Rechtsstaat.

Vereinspolizei prüft

Laut Informationen des Innenministeriums wird nun jedenfalls die Vereinspolizei aktiv. Sie wirdprüfen, ob Tatbestände vorliegen, die zur Auflösung von Moscheevereinen führen können.

