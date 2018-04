Rüstiger Einbrecher (70) kämpft mit Zeugen

In der Nacht auf Sonntag gegen 3.45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt in den Bereich des Universitätsrings wegen eines Mannes mit einem Messer gerufen, der in ein Lokal eingebrochen war.

Zeugen berichteten der Polizei, dass sie von außen versucht haben, ihm den Weg aus dem Lokal heraus zu versperren – sie sollen sich dabei gegen die Glastür gestemmt haben. Doch der 70-Jährige ließ sich scheinbar nicht aufhalten. Die Polizei geht davon aus, dass er die Scheibe der Glastür mit einem Brecheisen eingeschlagen hatte und sich somit seinen Weg freikämpfte.

Zeugen nehmen Verfolgung auf

Die Zeugen ließen ihrerseits ebenfalls nicht locker und verfolgten den Pensionisten in den Bereich des Rathausparks. Der Tatverdächtige soll dabei immer wieder stehen geblieben sein und mit der Brechstange nach seinen Verfolgern geschlagen haben. Die Flucht endete für den betagten Tatverdächtigen schließlich auch im Rathauspark, wo er von der Polizei festgenommen wurde.

Diverses Tatwerkzeug und das Diebesgut (Tresor) wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige zeigte sich in der Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Gegen den Mann besteht zudem ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich.

(bai)