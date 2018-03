Verdächtiger "verliert" bei Flucht 28 Baggies Heroin

Am Nachmittag des 22. März führten Polizisten der Bereitschaftseinheit in einer Parkanlage im Bereich der Harthausergasse Personenkontrollen durch. Ihnen fiel ein 29-Jähriger auf, der sich zuerst nervös umblickte und daraufhin im Laufschritt in Richtung Margaretengürtel davonsprintete.

Während der Flucht konnten die Beamten gut erkennen, wie links und rechts vom Flüchtenden aus kleine Plastiksäckchen im hohen Bogen zur Seite flogen. Als sie ihn einholten und festnahmen, stellten sie fest, die Plastiksäckchen waren mit Heroin gefüllt.

Nicht gemeldet

Im Zuge der Amtshandlung wurden insgesamt 28 Baggies Heroin sowie 215 Euro Bargeld sichergestellt. Der Serbe, der über keine Meldung im Bundesgebiet verfügt, wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels angezeigt. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Aufenthalt in der Untersuchungshaft.





(bai)