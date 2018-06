Verein gegen Tierfabriken zeigt Fiaker 30 Mal an

Laut Gesetz dürfen Fiaker erst ab 10 Uhr aus den Stallungen und somit in die Stadt fahren. Auf die Fiaker-Standplätze auffahren und Fahrgäste aufnehmen dürfen sie erst ab 11 Uhr. Doch an diese gesetzlichen Vorschriften hielten sich dutzende Fiaker nicht, so der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer Aussendung.

Mitglieder der Organisation dokumentierten an zwei Tagen insgesamt 30 Gesetzes-Verstöße. Am häufigsten wurde das zu frühe Auffahren auf den Standplatz sowie das zu frühe Aufnehmen von Kundschaft beobachtet.

Fahrgäste zu früh aufgenommen

"Um etwa 10.45 Uhr fotografierte ich am Sonntag Vormittag einen Fiaker, der am Michaelerplatz Fahrgäste aufnahm und losfahren wollte. Er erkannte aber, dass ich ihn bei dem Gesetzes-Verstoß fotografierte, scheuchte die Gäste wieder aus der Kutsche und meinte, sie sollen um 11 Uhr wieder kommen", erzählt eine Aktivistin.

Weitere Vergehen betreffen demnach nicht vorhandene Platzkarten, und einmal blockierte ein Fiaker zehn Minuten lang einen Fahrradstreifen. Die gesammelten Verstöße wurden dem Rechtsexperten des VGT übergeben, dieser wird Anzeige erstatten.

Hitzefrei für Fiaker-Pferde ab 30 Grad

Der Verein gegen Tierfabriken kündigte an, die Fiaker weiterhin zu kontrollieren und Gesetzesbrüche zur Anzeige zu bringen. Zudem tritt die Organisation – wie bereits im Vorjahr – vor allem in den heißen Sommermonaten für "Hitzefrei ab 30 Grad" für Fiaker-Pferde ein.

