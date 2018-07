Vergewaltigtes Kind: "Hab’ ich was falsch gemacht?"

Niederträchtiger geht’s kaum: Montagabend soll Christopher C. das Vertrauen eines Mädchens (10) schamlos ausgenützt haben. Der 34-Jährige war zu Gast bei Freunden in einer Gemeindebauwohnung in der Rugierstraße in Wien-Donaustadt.

Opfervertreter Mirsad Musliu (Kanzlei Rast) will die Rechte des Mädchens mit aller notwendigen Härte durchsetzen. (Bild: privat) Opfervertreter Mirsad Musliu (Kanzlei Rast) will die Rechte des Mädchens mit aller notwendigen Härte durchsetzen. (Bild: privat)

Übergriff nach Tanz-Vorführung

Als seine alleinerziehende Bekannte in die Küche ging, um ein Abendessen zuzubereiten, zeigte ihm die Tochter, was sie bei einem Tanzkurs in der Volksschule gelernt hatte. Der amtsbekannte Sexualstraftäter soll sich nach der kleinen Vorführung an der Kleinen vergangen haben – und die Tat mit dem Handy gefilmt haben. Das Mädchen lief zur Mutter und erzählte ihr, was sie ihr widerfahren ist. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Fußballfan Christopher C. wurde trotz kurzer Flucht festgenommen. Er hatte einen der einschreitenden Beamten zuvor attackiert und in der Rugierstraße lauthals herumgebrüllt.

Mädchen psychisch am Ende

Die Zehnjährige verbrachte eine Nacht im Spital, weint seit dem entsetzlichen Übergriff aber unaufhörlich und benötigt dringend eine Therapie. Der psychische Zustand der Schülerin ist besorgniserregend: Sie kaut den ganzen Tag an den Nägeln und kratzt sich die Haut an den Armen und Beinen blutig. Besonders herzzereißend: Die Kleine hat offenbar Schuldgefühle. Sie fragte ihre Mutter nach dem : „Habe ich etwas falsch gemacht, Mama?“

Jurist Musliu vertritt Opfer

Opfervertreter Mirsad Musliu von der renommierten Wiener Rechtsanwaltskanzlei Rast sagte zu „Heute“: „Wir werden die Rechte dieses armen Mädchens mit aller notwendigen Härte durchsetzen.“ Die Kripo (Gruppe Hösch) ermittelt in dem Fall bereits auf Hochtouren. Die Beamten wollen die Causa lückenlos aufklären und haben das Handy des mutmaßlichen Kinderschänders sichergestellt. Denn der 34-jährige Verdächtige hatte den widerlichen Video-Clip, der den Übergriff an der kleinen Wienerin zeigt, laut "Heute"-Informationen auf seinem Smartphone abgespeichert.

Verdächtiger sitzt im Wiener "Landl"

Christopher C. ist derzeit in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Der Anhänger der "Three Lions" (er hat familiären Background nach England) muss das Viertelfinal-Spiel seiner Mannschaft hinter Gittern verfolgen. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(coi)