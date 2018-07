Zehnjährige vergewaltigt: Verdächtiger in U-Haft

Es ist eine unfassbare Tat, die ein 34-Jährige im 22. Wiener Gemeindebezirk begangen haben soll. Der Mann steht im Verdacht, die zehnjährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt und seinen Übergriff auch noch mitgefilmt zu haben – "heute.at" berichtete.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend in einem Appartement in der Rugierstraße in der Donaustadt. Die Minderjährige hatte sich kurz darauf ihrer Mutter anvertraut, welche sofort die Polizei alarmierte. Der mutmaßliche Täter konnte noch kurzer Flucht von den Einsatzkräften gestellt und festgenommen werden.

Gefahr weiterer Übergriffe auf Kinder

Wie der "ORF" unter Berufung auf Informationen der Nachrichtenagentur APA berichtet, soll der Verdächtige schon früher auffällig geworden sein und dementsprechend bereits einschlägig polizeibekannt sein. Die Ermittler könnten zudem weitere Übergriffe auf andere Kinder nicht ausschließen.

Das Mobiltelefon, womit er seine schreckliche Tat gefilmt haben soll, wurde beschlagnahmt und wird jetzt ausgewertet. Auch Einvernahmen haben schon stattgefunden, doch was der Verdächtige zu den schweren Anschuldigungen ausgesagt hat, halten die Strafverfolgungsbehörden bislang unter Verschluss.

