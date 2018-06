Mutter war verzweifelt 16. Juni 2018 11:00; Akt: 16.06.2018 11:07 Print

Vermisst gemeldete Buben schauten WM in Lokal

Am Freitag kam es zu einem Großeinsatz in der Wiener Innenstadt. Eine 41-Jährige vermisste ihre zwei Söhne (6, 9). Am Ende war kein geringerer als Cristiano Ronaldo schuld.