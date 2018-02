Mit einem Küchenmesser an der Kehle seines Opfers wollte ein 30-Jähriger dessen Wochengeld erpressen. Der versuchte Räuber flüchtete, konnte aber festgenommen werden.

Morddrohungen wegen 40 Euro in Wiener Asylheim

Das Bundesverwaltungsgericht in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße. In unmittelbarer Nähe sind 320 Asylwerber untergebracht. (Bild: Google Maps)