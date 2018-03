Video: So kam Roofer auf das Hochhaus in der City

Passanten in der Inneren Stadt stockte vor kurzem der Atem: Ein Roofer hatte ein Dach am Graben 8 erklommen und schoss in schwindelerregender Höhe ein Selfie – „Heute“ berichtete.

Nun ist das Rätsel um den mysteriösen Kletterer gelöst: In einem Video zeigt Vitaly (22) alias „Sky Joker“ wie er auf das Dach steigt, über einen schmalen Grat Richtung Kuppel tänzelt, die er dann über den Blitzableiter besteigt.

Nicht die erste waghalsige Aktion des Wieners: „Sky Joker“ kletterte auch schon auf die Votivkirche und den DC Tower – nicht nachmachen!

(pet)