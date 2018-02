Einbrecherbande mit Tresor im Auto erwischt

Das Landeskriminalamt Wien ermittelte seit vergangenen November gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt gegen eine Gruppe, die im Verdacht stand, gewerbsmäßigen Suchtgifthandel zu betreiben. Im Zuge umfangreicher Erhebungen stellte sich heraus, dass die Verdächtigen ebenfalls Geschäftseinbrüche in Wien und Niederösterreich verübten.

Tresor zu schwer – Vierten Mann telefonisch zum tragen bestellt

Der Schlag gegen die Gesuchten erfolgte in der Nacht von 7. auf 8. Jänner. Vier mutmaßliche Täter (42, 43, 34 und 48 Jahre alt) konnten bei einem Firmeneinbruch in der Praterstraße (Wien-Leopoldstadt) beobachtet werden, wobei die Einbrecher einen Tresor aus dem Gebäude schafften und diesen in den Kofferraum eines Autos verluden.

Allerdings nahm die Aktion etwas Zeit in Anspruch: Der Einbruch sollte von den drei Hauptverdächtigen umgesetzt werden – bis ihnen klar wurde, dass der Tresor zu schwer ist. Ein vierter Mann musste telefonisch herbeigerufen wurden, um den Tresor in das Auto zu hieven.

Die drei Hauptverdächtigen und ihr Komplize flüchteten anschließend mit zwei Fahrzeugen, wurden jedoch kurze Zeit später bei einem Zugriff durch das Cobra-Einsatzkommando am Sachsenplatz (Wien-Brigittenau) festgenommen. Nicht nur das Tragen des Tresors dürfte den Einbrechern schwer gefallen sein – im Tresor selbst war Bargeld im Wert von 41.000 Euro enthalten.

Einbruchsserie kostet Versicherungen 100.000 Euro

Anschließend wurden insgesamt fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt, wobei neben rund 8300 Euro Bargeld auch 1,3 Kilogramm Cannabis, 63 Gramm Kokain, zwei Schreckschuss-Pistolen, Einbruchswerkzeuge sowie Funkgeräte sichergestellt wurden. Insgesamt konnten der Tätergruppe elf Einbruchsdiebstähle in Apotheken, Gaststätten und Geschäftslokalen mit einem Gesamtschaden von rund 100.000 Euro nachgewiesen werden.

Drogenabnehmer ebenfalls ausgeforscht

Es konnten zudem zehn Suchtgiftkäufer ausgeforscht und angezeigt werden, die nachweislich von denselben Tatverdächtigen Drogen gekauft hatten.

Ein 42-jähriger Albaner und zwei Serben (34 & 43) befinden sich in Untersuchungshaft – dem 48-jährigen Syrer, der zum Tresor-Tragen herangezogen wurde, wurden laut letztem Ermittlungsstand keine weiteren Delikte nachgewiesen.

(bai)