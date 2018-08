Vier Kuschel-Welpen suchen ein neues Zuhause

Sie sind zehn Wochen alt und tollen durch den Garten von Stella N. in Hietzing: Die acht Mischlingswelpen Bruno, Hachiko, Lupo, Pauli, Teddy, Bella, Molly und Luna machen der gebürtigen Deutschen und ihrer Tochter Camilla (16) viel Freude, aber auch Arbeit: "Ab 4.30 Uhr sind sie munter und jodeln schon drauflos", erzählt Stella N.

Die Wahlwienerin hat gemeinsam mit ihrer Tochter Camilla (16) die Pflege von Hunde-Mama "Maira" übernommen. Die Mischlingshündin wurde vor fast drei Monaten hochträchtig an einer Laterne angebunden. Passanten verständigen das TierQuarTier: "Camilla hat das mitbekommen und wollte 'Maira' unbedingt in Pflege nehmen. Plötzlich hatten wir aber statt einem neun Hunde", so Stella N.



Vier Welpen zu vergeben

Vier Welpen sind bereits vergeben, für Teddy, Bruno, Lupo, Hachiko und auch Hunde-Mama "Maira" wird noch ein neues Zuhause (mit Garten!) gesucht. Bei Interesse: stella@nkenke.de oder tierquartier.at

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cz)