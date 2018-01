Vierfach-Mama in Angst: "Mieterin will mich töten"

"Sie schrie: ‚Ich werde dich jetzt umbringen", erzählt Meral T., die seit 18 Jahren im Franz-Graczoll-Hof in der Flachgasse (Rudolfsheim-Fünfhaus) wohnt. Mit einem Türstopper aus Eisen schlug die Beschuldigte, Ayse I. (38), am 4. Dezember gegen 13 Ur auf die Alleinerzieherin ein. Obwohl Meral T. stark blutete, schleppte sie sich mit letzter Kraft ins Stiegenhaus und rief um Hilfe. Nachbarn verständigten Polizei und Rettung.



Die 39-Jährige erlitt bei dem Angriff ein Schädeltrauma, eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde am Kopf und eine Schulterprellung: "Ich war danach sieben Tage im Krankenhaus", erzählt die Hausfrau. Sie erstattete Anzeige wegen gefährlicher Drohung und schwerer Körperverletzung bei der Polizei.

"Wir leben in ständiger Angst und Gefahr"

Laut einer einstweiligen Verfügung darf sich Ayse I. – eine Kindergarten-Assistentin – Meral T. und ihren Kindern (18, 15, 7 und 3 Jahre) nicht nähern: "Trotzdem leben wir in ständiger Angst und Gefahr, denn sie schreckt vor nichts zurück. Wir gehen alle nur mehr in Begleitung hinaus", meint die Vierfach-Mama. Den genauen Grund für die Attacke ihrer Nachbarin weiß sie nicht: "Es ist wahrscheinlich Neid und Hass auf uns."

Ayse I. wurde nach dem Vorfall kurzfristig in U-Haft genommen, dann aber wieder frei gelassen. Sie bestreitet die Vorwürfe, verwickelte sich bei ihrer Aussage aber in Widersprüche. Am 12. Februar ist das Gericht am Zug. Doch auch von diesem Termin lässt sich die Beschuldigte nicht abschrecken: "Vergangene Woche hat sie mich auf der Straße wieder bedroht. Sie meinte: 'Bis zum Gericht wirst du's nicht mehr schaffen", berichtet Meral T.