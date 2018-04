Viertel Zwei wächst um zwei neue Hochhäuser

Das "Viertel Zwei" ist ein Wohn- und Gebäudeviertel im 2. Bezirk und in unmittelbarer Nähe zur denkmalgeschützten Krieauer Trabrennbahn. Seit 2007 wird unter Federführung der Immobilienentwicklungsfirma IC Development gebaut, nun startet der nächste Ausbauschritt. Nahe der U2-Station Stadion entstehen hier zwei Hochhäuser, die vom renommierten Bologneser Architekten Mario Cucinella geplant wurden.

Die Grundlage für die Planung der Hochhäuser erfolgte 2014 im Rahmen eines kooperativen städtebaulichen Planungsverfahrens, bei dem Entwickler, Städteplaner, Bezirk, MA 18 und MA 19 sowie Experten für Verkehr und soziale Infrastruktur in regelmäßiger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt die Bebauung dieser Flächen überlegt und erarbeitet haben.

"Die Hochhäuser stellen im wahrsten Sinne des Wortes die Höhepunkte der Weiterentwicklung im Viertel Zwei dar", erklären Walter Hammertinger und Sabine Müller, Geschäftsführer der IC Development. "Die Einbindung aller Stakeholder war bei der Planung der beiden Hochhäuser ein besonderes Anliegen. Daher freuen wir uns auch, dass die Siegerprojekte einstimmig von der Jury beschlossen wurden."

Siegerprojekt punktet mit Offenheit

Im Mai 2017 startete der Architekturwettbewerb zu den Hochhäusern mit einem offenen Bewerbungsverfahren. Cucinella's Entwurf zu den beiden Türmen setzte sich gegen 50 internationale Konkurrenten durch. Ausschlaggebend für die Entscheidung war vor allem die Offenheit und Leichtigkeit des Entwurfs und die unterschiedliche Gestaltung der Hochhäuser, deren Architektur die innere Logik widerspiegelt. Beide Häuser nehmen sich im Maßstab zurück und treten nicht monumental auf.

Die zwei Hochhäuser sollen sich in das denkmalgeschützte Ambiente der Wiener Trabrennbahn integrieren. Im 90 Meter hohen Turm namens "Grünblick" werden 23.000 m² Wohnfläche geschaffen. Im 120 Meter hohen "Weitblick" werden ein Hotel und Büroflächen auf 41.000 m² entwickelt. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Durchlässige Sockelzonen

Beide Gebäude werden durchlässige Erdgeschoß- und Sockelzonen bieten, die den Standort zusätzlich beleben, dort sollen Handels- und Nahversorgungsflächen, kulturelle Einrichtungen sowie ein Kindergarten entstehen. Die denkmalgeschützten Stallungen der Trabrennbahn sollen revitalisiert und zum lebendigen Mittelpunkt und "Dorfplatz" des Viertel Zwei aufgewertet werden.

"Viertel Zwei" setzt auf Nachhaltigkeit

Das "Viertel Zwei" wurde von Beginn an als autofreies Grätzl und "Stadt der kurzen Wege" geplant. Bei der Entwicklung wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Viertel wurde als erstes Stadtquartier Österreichs mit dem Platinzertifikat der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) vorzertifiziert. Dabei wurden unter anderem Maßnahmen zum Klimaschutz, zum ökonomischen und wandlungsfähigen Betrieb der Gebäude und zur innovativen Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien am Standort umgesetzt.

Entwürfe bis 7. April im Stadion-Center zu sehen

Das Siegerprojekt sowie andere eingereichte Projekte sind noch bis inklusive Samstag, 7. April während der Öffnungszeiten im Stadion Center zu sehen. Zusätzlich stehen am Mittwoch, 4. April von 16 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 5. April von 16 bis 18 Uhr, am Freitag von 12 bis 14 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr ein Vertreter der IC Development vor Ort für Fragen zu Verfügung.

