Volksanwaltschaft prüft Übergriff auf Patientin (13)

Im Zusammenhang mit dem möglichen Übergriff eines erwachsenen Patienten auf ein 13-jähriges Mädchen in der Psychiatrie-Abteilung des Otto-Wagner-Spitals leitet Volksanwalt Günther Kräuter ein Prüfverfahren ein.

Kräuter: "Seit Jahren warnen wir eindringlich vor Gefahren und Folgen der Fehlplatzierung von psychisch erkrankten Kindern unter kranken Erwachsenen. Statt Lösungen hören wir immer wieder Vertröstungen und neue Absichtserklärungen."

Noch immer würden in Wien pro Tag durchschnittlich zwei psychisch erkrankte Kinder oder Jugendliche in einem völlig ungeeignetem Umfeld untergebracht, was eklatant im Widerspruch zu Patientenrechten und der UN-Kinderrechtekonvention steht, so Kräuter abschließend.

(Red)