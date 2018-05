Volksschule: Kinder an Haaren & Ohren gezogen!

So etwa meldete sich ein Leser, der seinen Sohn im Jahr 2011 in der bilingualen VS- Schüttaustraße (Donaustadt) von der Schule genommen hat. Zuvor hatte sein achtjähriger Sohn im zweiten Schuljahr immer öfter über Bauch- oder Kopfschmerzen geklagt, um nicht zur Schule zu müssen.

Vater Alexander B. hörte sich am Sprechtag um und erfuhr, dass eine bestimmte Lehrerin der 2A (Name der Redaktion bekannt) störende Kinder an Haaren und Ohren zog und aus der Klasse expedierte. Der schockierte Vater: „Ich hab die betreffende Lehrerin mit den Vorwürfen konfrontiert und sie hat alles abgestritten.“ .

Erst vor kurzem meldeten sich zwei Mütter bei „Heute“, deren Kindern die Essenspause gestrichen worden war. Wenn sie den Unterricht störten, wurde diese Unterbrechung mit einer Uhr von der Lehrerin gestoppt, und es hieß dann, dieselbe Zeit in der Pause nachsitzen zu müssen.