Ab Montag 13. Januar 2018 10:30; Akt: 12.01.2018 12:37 Print

Volksschule: Start für Schuleinschreibungen

Am Montag starten in Wien die Einschreibungen für die Volksschulen für das kommende Schuljahr. Rund 17.500 Kinder in Wien sind zur Einschreibung eingeladen.